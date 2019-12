اليونان تهدد ليبيا بترحيل سفيرها في حال لم يقدم نص الاتفاقية مع تركيا

وقال ديندياس، في مقابلة مع القناة التلفزيونية "سكاي"، "إذا لم يعطنا [السفير الليبي في أثينا] نص الاتفاق حتى يوم الجمعة، فسيعلن أنه شخص غير مرغوب فيه وسيغادر".

© Photo / Press Office of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs