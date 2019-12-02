الخارجية السورية تدعو أمريكا للضغط على إسرائيل قبل أن تذرف دموع التماسيح

دعا مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمريكا للضغط على إسرائيل لتوقيع معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتطبيقها وتنفيذ بنودها قبل أن يذرف هذا النظام دموع التماسيح على شعوب كان سببا في دمار دولها.

وقال المصدر إنه "بمناسبة الذكرى الدولية لضحايا الحرب الكيميائية نتذكر جميعا الحروب التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية تحت ذريعة أسلحة الدمار الشامل ودمرت بسببها دولا وشعوبا وحضارات ومنها العراق... لتعترف في نهاية الأمر أن معلوماتها كانت خاطئة وأن حروبها ارتكزت على الأكاذيب".

وتابع المصدر في تصريح لوكالة "سانا" اليوم أنه "بهذه المناسبة نستذكر هيروشيما وناكازاكي وكل أسلحة الدمار الشامل التي استعملتها أمريكا قبل الجميع والتي أدت إلى كوارث إنسانية لا تمحى كانت وما زالت وصمة عار في جبين دولة تدعي الديمقراطية والحرية وسلامة الشعوب وتدعو غيرها لعدم استخدام تلك الأسلحة".

وأضاف المصدر "وبهذا اليوم نتذكر جميعا الأكاذيب نفسها التي ساقها النظام الأمريكي وبعض أنظمة الغرب من ورائه حول استعمال سوريا الأسلحة الكيميائية والتي ثبت كذبها وزيفها وتلفيقها وليس آخرها ما نشر مؤخرا من تلاعب بالتقارير التي تحدثت عن مثل هذه الحوادث الكاذبة".

ختم المصدر أن "الجمهورية العربية السورية تدعو بهذه المناسبة النظام الأمريكي لتنفيذ...ولو لمرة واحدة... ما يتشدق به من دعوات لحظر إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية في العالم وليضغط على "إسرائيل" للتوقيع على هذه الاتفاقية وتطبيقها وتنفيذ بنودها قبل أن يذرف هذا النظام دموع التماسيح على شعوب كان سببا في دمار دولها وتشوهات أطفالها ومقتل مئات الآلاف منها بسبب تلك الأسلحة".