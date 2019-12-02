لاجارد: النمو في منطقة اليورو ما زال ضعيفا

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ضعيف.

وتابعت لاجارد أمام البرلمان الأوروبي اليوم الاثنين: "النمو ضعيف لكن الاستهلاك يبقى متماسكا فيما تواصل السياسة النقدية للبنك المركزي تقديم دعم"، بحسب "رويترز".

وأبلغت لاجارد في أول جلسة استماع منذ أن تولت قيادة المركزي الأوروبي قبل شهر أن "النمو في منطقة اليورو يبقى ضعيفا".

وأشارت "مع هذا، فإن الاستهلاك متماسك بشكل جيد إلى حد كبير: أوضاع سوق العمل مستمرة في التحسن وهو ما يشجع المستهلكين على الاحتفاظ بالثقة ومواصلة الانفاق".

وقالت لاجارد الجمعة قبل الماضية إن منطقة اليورو بحاجة لتشكيل المزيد من نموها الاقتصادي داخل التكتل، بما في ذلك عبر استثمارات عامة أكبر، إذا ما أرادت الصمود في مواجهة ضعف في الخارج ولكي تصبح أكثر توازنا في الدخل.

وألمحت لاجارد إلى أن الاستثمار العام محرك رئيسي لإعادة التوازن، داعية لاستثمار الأموال الأوروبية في المشاريع الخضراء والرقمية.

وقالت لاجارد "الاستثمار جزء مهم على وجه الخصوص في الرد على تحديات اليوم، لأنه يمثل الطلب اليوم والمعروض غدا".