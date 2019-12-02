بني غانتس: أي اتفاق دفاع مشترك مع أمريكا "قيد يكبل يد إسرائيل"

أكد زعيم تحالف الجنرالات الإسرائيلي "أزرق أبيض"، بيني غانتس، اليوم الاثنين، معارضته توقيع أي اتفاق دفاع مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرًا أن من شأن ذلك أن يكبل أيادي إسرائيل في الدفاع عن أمنها ضد التحديات التي تواجهها.

القدس – سبوتنيك . وقال غانتس، عبر "تويتر"، إن "حزب أزرق أبيض لن يؤيد أية اتفاقية دولية تقيد أنشطة دولة إسرائيل، وقدرة جيش الدفاع الإسرائيلي عن الدفاع أمام التهديدات التي تواجهنا".

وأضاف غانتس "أقدر بشكل كبير العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. حليفنا الذي نتقاسم معه ذات القيم والمصالح المشتركة، ولكن هناك قلق شديد من أن رئيس الوزراء نتنياهو الذي تلاحقه تهم الفساد يعمل لحسابه الخاص، سيسمح بتكبيل يدي الجيش الإسرائيلي على نحو يخالف موقف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي عارضت على مدى عقود توقيع اتفاق كهذا".

كانت تقارير صحافية إسرائيلية أفادت بأن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو استعرض والرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية التي جرت في أيلول/ سبتمبر الماضي، موضوع اتفاق الدفاع المشترك بين إسرائيل وأمريكا.