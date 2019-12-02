ترامب: الصين تريد إبرام اتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الصين تريد إبرام اتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة "لكننا سنرى ما سيحدث".

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، أمس الأحد، أن الاتفاق تعثر بسبب توقيع ترامب تشريعا يوم الأربعاء الماضي يساند المحتجين في هونغ كونغ.

وسئل ترامب عن تأثير توقيع مشروع قانون هونغ كونغ على احتمالات توقيع اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، فقال "إنه لا يجعل الأمر أفضل لكننا سنرى ما سيحدث"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكانت الصين قد حذرت، يوم الخميس، من أنها ستتخذ "إجراءات مضادة صارمة" ردا على تشريع أمريكي يساند الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونغ كونغ، وقالت إن محاولات التدخل في المدينة التي يحكمها الصينيون مآلها الفشل.

ووقع الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء، تشريعا أصدره الكونغرس يدعم المحتجين على الرغم من اعتراضات بكين الغاضبة. ويسعى ترامب إلى إبرام اتفاق مع الصين لإنهاء حرب تجارية مدمرة.

ويلزم التشريع وزارة الخارجية الأمريكية بأن تقر، على الأقل سنويا، بأن هونغ كونغ تحتفظ بما يكفي من الحكم الذاتي لتبرير منح الولايات المتحدة لها شروطا تجارية تفضيلية ساعدت المدينة على أن تصبح مركزا ماليا عالميا. ويهدد التشريع أيضا بفرض عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية أن بكين حذرت الولايات المتحدة من أنها ستتحمل عواقب إجراءات مضادة ستتخذها الصين إذا واصلت "التصرف بتعسف" فيما خص هونغ كونغ.