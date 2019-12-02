وزارة الأمن الإيرانية: موقوفون على خلفية أعمال شغب تلقوا تدريبا ودعما من دولة خليجية

قالت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، إن عددا من الموقوفين على خلفية أعمال شغب صاحبت الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود تلقوا تدريبا ودعما من إحدى الدول الخليجية.

طهران - سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن وزارة الأمن الإيرانية بـ "اعتقال شخص يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال أعمال الشغب الأخيرة".

وأوضحت الوزارة أن: "3 فرق إجرامية تم اعتقالها وكانت قد تلقت تدريبات بدعم من إحدى بلدان الخليج ولها دور هام في شن هجمات على المؤسسات الحكومية"، مضيفة أن "الفرق الإجرامية الموقوفة أطلقت النار على رجال الأمن والناس، وأحد أعضائها من رعايا بلد خليجي".

وتشهد العديد من المدن الإيرانية احتجاجات واسعة منذ منتصف الشهر الماضي اعتراضا على قرارات حكومية برفع أسعار الوقود، وهي القرارات التي دافع عنها أبرز مسؤولي البلاد، متهمين جهات خارجية، بينها دول خليجية، بإذكاء التظاهرات.

وامتدت الاحتجاجات سريعا إلى 40 مدينة ومنطقة أخرى بينها العاصمة طهران، وأحرقت خلالها محطات للوقود وهوجمت مراكز للشرطة ومجمعات تجارية ومساجد ومبان عامة.