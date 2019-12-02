رئيس إندونيسيا يرفض إنهاء انتخابات الرئاسة المباشرة

رفض الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الاثنين، اقتراحات بعض السياسيين وجماعة إسلامية بتعديل الدستور لإنهاء انتخابات الرئاسة المباشرة وتخفيف قيود الفترات الرئاسية في ثالث أكبر ديمقراطية في العالم.

وفي رسالة على "تويتر"، قال ويدودو، الذي فاز في أبريل/ نيسان بفترة رئاسته الثانية والأخيرة ومدتها خمس سنوات: "موقفي واضح بالنسبة لعدم الموافقة على رئاسة من ثلاث فترات".

Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas: tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden tiga periode. Usulan itu menjerumuskan saya.



Saat ini lebih baik kita konsentrasi melewati tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan. pic.twitter.com/ac5KkUmhTD — Joko Widodo (@jokowi) December 2, 2019

​وفي تصريحات منفصلة، قال ويدودو للصحفيين إن المناقشات حول التعديل أشارت إلى خطط لرئاسة من فترة واحدة مدتها ثماني سنوات أو ثلاث فترات يصل إجماليها إلى 15 سنة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وحذر نشطاء إندونيسيون من أن الاقتراحات ستكون نكسة للديمقراطية التي تم استردادها عقب الإطاحة بالدكتاتور سوهارتو في عام 1998 بعد 30 عاما في الحكم.

ويدودو بائع أثاث سابق ورئيس بلدية سابق في بلدة صغيرة وهو أول رئيس لإندونيسيا من خارج النخبة السياسية والعسكرية. ومنذ العودة إلى الديمقراطية تم تعديل الدستور أربع مرات للفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتحقيق اللامركزية في الحكم وانتخاب رئيس الدولة مباشرة وقصر فترات الرئاسة على فترتين.

وكانت جماعة نهضة العلماء، وهي أكبر جماعة إسلامية في إندونيسيا، قد اقترحت في موقعها على الإنترنت فكرة الانتخاب غير المباشر لرئيس الدولة في الأسبوع الماضي.