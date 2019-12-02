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19:04 02 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    هندوراس وإسرائيل تتفقان على افتتاح سفارتين في القدس وتيغوسيغالبا

    © REUTERS / Ammar Awad
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    أعلنت جمهورية هندوراس، اليوم الاثنين، اعتزامها افتتاح سفارة في القدس خلال الأسابيع المقبلة، في مقابل تدشين إسرائيل سفارة لها في العاصمة تيغوسيغالبا.

    نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن نائب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية لشؤون أمريكا اللاتينية قوله إن "إسرائيل وهندوراس ستفتتحان في الأسابيع القليلة القادمة سفارتين لهما في القدس وعاصمة هندوراس".

    مدينة القدس
    © AFP 2019 / Thomas Coex
    الخارجية الفلسطينية تدين قرار هندوراس فتح بعثة دبلوماسية في القدس
    وأضافت الهيئة أن "هذه الخطوة تأتي استمرارا لاتفاق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس هندوراس أورلاندو هيرنانديز".

    وكانت هندوراس قد افتتحت مكتبا اقتصاديا في القدس بسبتمبر/ أيلول الماضي.

    جدير بالذكر أن دولة البارغواي افتتحت في مايو/ أيار من العام الماضي افتتحت مبنى سفارتها في القدس بعد نقله من تل أبيب بحضور الرئيس هوراسيو كارتيس. وباتت باراغواي ثاني دولة في أمريكا اللاتينية تنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس بعد غواتيمالا.

    وتحذو هندوراس حذو الولايات المتحدة التي أعلن رئيسها دونالد ترامب، في ديسمبر/ كانون الأول 2017 اعتزامه نقل سفارة بلاده إلى القدس، وتم بالفعل افتتاح السفارة في مايو/ أيار 2018.

    انظر أيضا:

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    في ذكرى افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس... ترامب: نفخر بعلاقتنا القوية مع إسرائيل
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    بالفيديو... ترامب يقلد ملكا عربيا تحدث معه وقت نقل سفارة أمريكا للقدس
    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, هندوراس
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