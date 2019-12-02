ترامب: قانون هونغ كونغ لا يجعل محادثات التجارة مع الصين "أفضل"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن تشريعا أمريكيا يساند المحتجين في هونغ كونغ لا يجعل مفاوضات التجارة مع الصين أيسر، لكنه أضاف، أنه يعتقد أن بكين ما زالت تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض بينما كان يستعد للرحيل إلى قمة حلف شمال الأطلسي في لندن: "الصينيون دائما يتفاوضون...هم يريدون إبرام اتفاق ونحن سنرى ما سيحدث"؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وسئل ترامب كيف سيؤثر قانون أمريكي جديد يدعم المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ على محادثات التجارة، فأجاب قائلا: "إنه لا يجعلها أفضل، لكننا سنرى ما سيحدث".

ووقع ترامب الأسبوع الماضي مشروع قانون يساند المحتجين في هونغ كونغ وهدد الصين بعقوبات محتملة بسبب سجلها لحقوق الإنسان، وهو ما دفع بكين إلى التحذير من انتقام محتمل.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري يوم الأحد أن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين تعثر بسبب توقيع المشروع ليصبح قانونا نافذا.