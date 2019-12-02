ظريف يطالب الأوروبيين ببيع الدواء لعلاج الأطفال الإيرانيين بدل التهديدات الوقحة

طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول الأوروبية الثلاث، والاتحاد الأوروبي، والسويد، بأن تؤدي مسؤوليتها الإنسانية الصغيرة بدل التهديدات الوقحة والوعود الخاوية.

قال وزير الخارجية في تغريدة على "تويتر" اليوم الاثنين، إن "الدول الأوروبية الثلاث، والاتحاد الأوروبي والسويد ينبغي عليهم بدل التهديدات الوقحة والوعود الخاوية، أن تؤدي مسؤوليتها الإنسانية الصغيرة وتطلب من شركة "مولنليكي" أن تبيع إيران الأدوية الخاصة لمعالجة الأطفال الإيرانيين المصابين بمرض "انحلال البشرة الفقاعي"، كما نقلت وكالة "إرنا".

Instead of arrogant threats or hollow paper promises, E3/EU—and future INSTEX shareholder Sweden—should start with something very simple; a minimal human duty:



Ask @molnlyckehc to SELL products enabling Iranian kids with EB to cover their wounds.



#EconomicTerrorism kills. — Javad Zarif (@JZarif) December 2, 2019

وتابع ظريف أن "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أقر من جديد، بأن "الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد إيران يرمي إلى فرض المجاعة على الشعب وقتل مواطنينا الأبرياء بواسطة حرمانهم من العلاج".

وشدد ظريف على الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي والسويد بوصفها الدول المساهمة في آلية "اينستكس"، أن تقوم بدل إطلاق تهديدات وقحة ووعود خاوية، بإجراء بسيط جدا وتؤدي مسؤولية إنسانية صغيرة من خلال مطالبة شركة "مولنليكي" ببيع الأدوية الخاصة بمعالجة الأطفال الإيرانيين المصابين بمرض "انحلال البشرة الفقاعي" لكي تغطي بها جروحهم".