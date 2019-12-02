اليابان تؤكد شراء جزيرة مقابل 146 مليون دولار من أجل أمريكا

أكد الأمين العام للحكومة اليابانية، يوشيهيدا سوغا، اليوم الاثنين، عقد اتفاق بين السلطات وشركة "تاستون أيربورت" اليابانية على شراء جزيرة "ماغي" غير المأهولة، جنوب غربي البلاد، مقابل 16 مليار ين (حوالي 146 مليون دولار) لإجراء هناك (على الجزيرة) تدريبات للطائرات على سطح حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية.

طوكيو - سبوتنيك . وأكد سوغا: "نود أن نبدأ في تجهيز هذا المرفق الدائم قريباً، الذي يعتبر أمرا بالغ الأهمية من وجهة نظر أمنية".

وتم التوصل إلى اتفاق على شراء الجزيرة من شركة "تاستون أيربورت"، وفقا لمصادر مختلفة، كان في كانون الثاني/يناير من هذا العام، لكن تم الانتهاء من تطوير جميع التفاصيل في الآونة الأخيرة فقط.

هذا وتقع جزيرة ماغي، التي تبلغ مساحتها حوالي ثمانية كيلومترات مربعة، في محافظة كاغوشيما، على بعد 400 كم من قاعدة إيفاكوني للقوات البحرية الأمريكية، ومن المفترض، أن يتم بناء مطار وغيره من المنشآت في الجزيرة.