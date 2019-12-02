تأهبا لإعصار قوي...الفلبين تجلي 200 ألف شخص وتغلق مطارها الدولي

أجلت الفلبين 200 ألف شخص من المناطق الساحلية والجبلية بسبب مخاوف من الفيضانات والانهيارات الأرضية، وقالت إنها ستغلق مطارها الدولي الرئيسي في وقت من المنتظر أن يصل فيه إعصار قوي إلى اليابسة ليل الاثنين.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الإعصار كاموري، وهو الإعصار العشرين الذي يجتاح البلاد هذا العام، من المتوقع أن يصل الى اليابسة في جزيرة لوزون الرئيسية بالفلبين محملا برياح سرعتها 165 كم في الساعة وعواصف سرعتها 230 كم في الساعة، كما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت سلطات المطار إن جميع مباني الركاب الأربعة في مطار نينوى أكينو الدولي بالعاصمة مانيلا سوف تغلق من الساعة 03:00 إلى 15:00 بتوقيت جرينتش غدا الثلاثاء كإجراء احترازي.

It appears that Typhoon #29W #Kammuri has made landfall at peak intensity in the Bicol Region of the Philippines, the storm is estimated to be a Category 4 with sustained winds of 115kts (130mph) and gusts up to 140kts (160mph). Eye wall is hammering #Legazpi right now. pic.twitter.com/mLy8Llaho8 — Riley Doxsee (@HurricaneRiley5) December 2, 2019

ورفعت السلطات مستوى التحذير من الأعاصير المدارية في 35 مقاطعة وطلبت من الناس في المناطق الواقعة في مسار الإعصار، وهو من الفئة الثالثة، أن يكونوا في حالة تأهب لمواجهة انهيارات أرضية محتملة وهبوب عواصف وفيضانات ناجمة عن الرياح والأمطار الغزيرة.

وقالت وكالة مواجهة الكوارث إن 200 ألف شخص تم اجلاؤهم من عشرات المقاطعات في لوزون جنوبي البلاد.

وتستضيف الفلبين دورة الألعاب الثلاثين لجنوب شرق آسيا التي سوف تستمر حتى 11 ديسمبر/ كانون الأول. وعلقت مسابقات التجديف وركوب الأمواج المقررة في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول.

ويجتاح الفلبين في المتوسط 20 إعصارا سنويا.