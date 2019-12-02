البحرية الأمريكية تعد لتدريب طياريها للإقلاع من مطارات برية في اليابان

أكد الأمين العام للحكومة اليابانية، يوشيهيدا سوغا، عقد اتفاق بين السلطات وشركة "تاستون أيربورت" اليابانية على شراء جزيرة "ماغي"، غير المأهولة في جنوب غربي البلاد مقابل 16 مليار ين (حوالي 146 مليون دولار).

طوكيو - سبوتنيك. وقال إن الهدف من ذلك هو إجراء تدريبات للطائرات الموجودة على سطح حاملات الطائرات، التابعة للبحرية الأمريكية.

وأكد سوغا: "نود أن نبدأ في تجهيز هذا المرفق الدائم قريبا، الذي يعتبر أمر بالغ الأهمية من وجهة نظر أمنية".

وتم التوصل إلى اتفاق على شراء الجزيرة من شركة "تاستون أيربورت"، وفقا لمصادر مختلفة، كان في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، لكن، تم الانتهاء من تطوير جميع التفاصيل في الآونة الأخيرة فقط.

وتقع جزيرة ماغى، التي تبلغ مساحتها حوالي ثمانية كيلومترات مربعة، في محافظة كاغوشيما، على بعد 400 كيلومتر من قاعدة إيفاكوني للقوات البحرية الأمريكية، ومن المفترض، أن يتم بناء مطار وغيره من المنشآت العسكرية في الجزيرة، التي تسمح لها بتدريب الطيارين العاملين على متن السفن الحربية، من على مطارات أرضية.