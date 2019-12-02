مسؤول بالخارجية الأمريكية يؤكد الإفراج عن المساعدة العسكرية للبنان

أكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أفرجت عن المساعدة العسكرية للبنان.

وكان معاون بالكونغرس أبلغ رويترز، في وقت سابق بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب رفعت حظرا عن مساعدة أمنية للبنان، مما سمح بالإفراج عن 105 ملايين دولار. ولم يتضح بعد سبب حجب هذه الأموال.

يتبع...