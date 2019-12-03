ترامب: تصريحات ماكرون حول الناتو غير جديرة بالاحترام

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا هي أكثر الدول احتياجا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، منتقدا تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول "موت الحلف دماغيا".

القاهرة- سبوتنيك. وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، في لندن، قبيل قمة المنظمة: "لا أحد بحاجة للناتو أكثر من فرنسا، ونحن الطرف الأقل استفادة من الحلف".

وعن تصريح ماكرون، علق ترامب: "ذلك تصريح خطير وغير جدير بالاحترام".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد انتقد حلف شمال الأطلسي (الناتو) وما آلت إليه الأمور بسبب الخلافات بين الحلفاء، معتبرا أن هذا الحلف بات في حالة "موت سريري".

قال ماكرون، في مقابلة مع مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية: "ما نعيشه اليوم هو حالة موت سريري لحلف الناتو"، مضيفا: "يجب توضيح الأهداف الاستراتيجية التي يسعى إليها حلف الناتو".

أما بما يتعلق بالتطورات الأخيرة في سوريا التي شهدت انسحابا للقوات الأمريكية، وهجوما تركيا على الأكراد، قال ماكرون: "لا يوجد أي تنسيق يتعلق بالقرار الاستراتيجي للولايات المتحدة مع باقي الشركاء في حلف الناتو. أضف إلى ذلك، نحن نشهد اليوم اعتداء يقوم به شريك لنا في الحلف وهو تركيا وهذا يحدث في منطقة نمتلك فيها مصالح على المحك. كل هذا يحدث من دون تنسيق".

وتابع: "ما حدث هو مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لحلف الناتو".