الأمين العام لحلف "الناتو": تركيا أوقفت عملياتها العسكرية في سوريا

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" اليوم الثلاثاء، أن تركيا أوقفت عملياتها العسكرية في سوريا، وأن العنف تراجع في المنطقة بشكل كبير.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، اليوم على هامش القمة السبعين للناتو التي تعقد في لندن أن "تركيا أوقفت عملياتها العسكرية في سوريا، وأن العنف تراجع في المنطقة بشكل كبير" بحسب وكالة "الأناضول".

وتشهد القمة السبعين للحلف مجموعة من الخلافات بين الدول الأعضاء حول عدد من القضايا، فيما تحاول الدول الأعضاء تجاوزها للانطلاق إلى مرحلة جديدة، بحسب "أ ف ب".

ووصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل أيام الحلف في مقابلة نشرتها مجلة "ذي إيكونوميست"، بأنه يعيش حالة "موت دماغي" تصريحات رفضتها المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل معتبرة أنها " لا تشاطر الرئيس الفرنسي نفس الرأي".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الناتو، في لندن، قبيل قمة المنظمة: "لا أحد بحاجة للناتو أكثر من فرنسا، ونحن الطرف الأقل استفادة من الحلف".

وعن تصريح ماكرون، علق ترامب: "ذلك تصريح خطير وغير جدير بالاحترام".

أما بما يتعلق بالتطورات الأخيرة في سوريا التي شهدت انسحابا للقوات الأمريكية، وهجوما تركيا على الأكراد، قال ماكرون: "لا يوجد أي تنسيق يتعلق بالقرار الاستراتيجي للولايات المتحدة مع باقي الشركاء في حلف الناتو. أضف إلى ذلك، نحن نشهد اليوم اعتداء يقوم به شريك لنا في الحلف وهو تركيا وهذا يحدث في منطقة نمتلك فيها مصالح على المحك. كل هذا يحدث من دون تنسيق".