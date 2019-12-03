ترامب: لو لم أكن رئيسا لاشتعلت الحرب في آسيا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن "علاقته بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، جيدة"، مؤكدا أن "وجوده برئاسة الولايات المتحدة منع قيام حرب في آسيا".

أمستردام - سبوتنيك. وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للحلف الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، في لندن، قبيل انطلاق قمة الحلف: "نحن لا نعرف ما يجري في كوريا الشمالية الآن، ولدينا سلام وعلاقة جيدة مع رئيس كوريا الشمالية، وأنا الوحيد من بين قادة العالم الذي لديه علاقة جيدة معه".

وقال ترامب: "لو لم أكن رئيساً لكان هناك حرب الآن في آسيا".

ووصلت المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى طريق مسدود بعد انهيار اجتماع على مستوى‭ ‬فرق العمل استمر يوما كاملا في أكتوبر/ تشرين الأول في ستوكهولم.

وحدد كيم جونغ أون مهلة تنقضي بنهاية العام لواشنطن لتبدي مرونة في موقفها، لكن مسؤولين أمريكيين وصفوا المهلة بأنها صورية.