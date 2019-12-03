محافظ طهران يعلن أن القوات الأمنية اعتقلت 2021 شخصا خلال الاحتجاجات

أعلن محافظ طهران أنوشيروان محسني بندبي، اليوم الثلاثاء، أن عدد المواطنين الذين اعتقلوا في الاحتجاجات الأخيرة على رفع أسعار البنزين بلغ 2021 شخصا.

وخلال زيارته لمقر الانتخابات بالمحافظة قال المحافظ إنه جرى "اعتقال 2021 شخصا خلال الاحتجاجات الأخيرة، تم استجواب العديد منهم وأطلق سراحهم على الفور"، وفقا لوكالة مهر.

وأضاف أن "السلطة القضائية أطلقت سراح المحتجزين الذين تبين أنهم تورطوا بأعمال عنف يمكن تبريرها بسبب عدم خبرتهم ونضوجهم فور القبض عليهم، لكن الذين أخذوا أوامر من الخارج لتهييج الشوارع وزعزعة أمن الناس واستقرارهم، فإنهم لا يزالون موضع استجواب".

وحول آثار العنف قال "في طهران، احترقت 29 محطة وقود، وتعرض أكثر من 140 فرعا للبنوك لأضرار بالغة، فضلا عن أضرار بمباني المحافظات في بعض المدن تقدر ب 10 إلى 15 في المائة وإحراق 47 سلسلة متاجر في محافظة طهران وبعضها تعرض للنهب".

وأكد "عودة 20 محطة وقود إلى مدار عملها السابق، وستبدأ كذلك 3 محطات بالعمل اليوم، بينما ستلتحق 6 أخرى بسابقاتها في غضون يوم أو يومين".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قال إن الاحتجاجات في إيران "مؤامرة خطيرة جدا" تمكن الشعب من إحباطها.

وتابع: "كانوا يظنون بأن رفع أسعار البنزين فرصة لاستقدام عناصرهم للتخريب والقتل لكن الشعب قد قضى عليهم"، مؤكدا أن "الشعب الإيراني أفشل مؤامرة واسعة وكبيرة ممولة جيدا وخطط لها للتخريب والقتل".