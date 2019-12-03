رئيس الوزراء اليوناني يبدي قلقه إزاء "التدخل" الروسي في دول غرب البلقان

أعرب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن قلقه إزاء "تدخل" روسيا في شؤون دول غرب البلقان.

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع صحيفة "الفاينانشيال تايمز"، رداً على سؤال حول "التدخل الروسي" في دول غرب البلقان: "كنت قلقاً وما زلت وسأظل أشعر بالقلق. ولهذا السبب أعتقد أن القرار الذي اتخذه المجلس (الأوروبي) يحتاج إلى مراجعة في عام 2020".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال في وقت سابق، إنه تم توجيه التهمة إلى موسكو بالتدخل في الوضع حول إعادة تسمية مقدونيا، لكن لم يتم تقديم أي حقائق.

وذكرت الخارجية الروسية كذلك، أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة والمعارضة في ألبانيا، نشرت عددًا من المنشورات التي تثير موضوع "العلاقات الروسية" مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء، فضلاً عن "تدخل الكرملين" في العمليات السياسية الداخلية في دول غرب البلقان. وهو ما نفته وزارة الخارجية الروسية.

ويرى لافروف أن الدول الغربية تقوم بمحاولات حثيثة لتحويل شبه جزيرة البلقان إلى منطقة معادية لروسيا.