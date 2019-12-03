ترامب من لندن يصنف الديمقراطيين بأنهم "غير وطنيين"

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الديمقراطيين" بأنهم غير وطنيين، وقال إنهم يضرون بالبلاد من خلال التحقيق في عزله، وجاء تصريحه من لندن التي وصل إليها لحضور اجتماع الناتو اليوم الثلاثاء.

أدلى ترامب بهذه التصريحات خلال جلسة أسئلة وأجوبة واسعة النطاق مع المراسلين الذين استمروا بالأسئلة ما يقرب من ساعة، وكان رئيس الناتو ينس ستولتنبرغ جالسًا معه.

وقال ترامب بحسب وكالة "nbc "، في أول تعليقاته العامة منذ وصوله إلى لندن: "أعتقد أنه من غير الوطني للغاية بالنسبة للديمقراطيين أن يقدموا بما يقومون به من أفعال، أنا أعتقد أنه أمر سيء لبلدنا، لم يكن من المفترض أن يتم فتح ملف العزل بهذه الطريقة".

وأضاف: "أنا ومعظم القادة نعلم أنها خدعة، نعم؛ المساءلة هي مجرد خدعة، اتضح أنه مجرد خدعة. تهدف لتحقيق مكاسب سياسية بحتة".

من المقرر عقد جلسة الاستماع الأولى للجنة القضائية بمجلس النواب يوم غد الأربعاء 04 ديسمبر/كانون الأول.