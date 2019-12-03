بوتين: توسع الناتو واقترابه من الحدود الروسية يشكل خطرا على بلدنا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" واقترابه من الحدود الروسية يشكل خطر على بلاده.

سوتشي - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال تطوير الأسطول البحري، اليوم الثلاثاء، أحب أن أذكركم بأنه قد تم إنشاء حلف شمال الأطلسي، لمواجهة الاتحاد السوفيتي "الآن كما تعلمون، لا يوجد اتحاد سوفياتي، لا يوجد حلف وارسو، أي الميثاق العسكري الذي تم إنشاء الحلف بناء عليه".

وأضاف بوتين: "الناتو الآن ليس موجودا فحسب، بل ويتطور أيضا، في وقت إنشائه، ضم الحلف 12 دولة، الآن 29، ويبلغ إجمالي الإنفاق العسكري لبلدان الحلف أكثر من 70 بالمائة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي".

وأكد الرئيس بوتين على أن "توسع الناتو وتطوير بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود الروسية يعد أحد التهديدات المحتملة لأمن بلدنا".