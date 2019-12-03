باريس تستهجن الموقف الأمريكي من ضريبة غافا: "ما هكذا يتعامل الحلفاء"

استهجن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الثلاثاء، الموقف الأمريكي من اعتزام فرنسا فرض ضريبة على شركات رقمية أمريكية عملاقة، واصفًا رد الفعل الأمريكي بـ "التهديد غير المقبول".

باريس – سبوتنيك. وتسعى فرنسا لفرض ضريبة على الشركات الرقمية العملاقة تُعرف بضريبة "غافا" نسبة لأول حرف من كل اسم شركة أمريكية عملاقة وهي: غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل.

وقال برونو لومير، في مقابلة مع راديو "كلاسيك" الفرنسي، "التهديدات الأمريكية غير مقبولة. هذا ليس التصرف الذي كنا ننتظره من الولايات المتحدة تجاه أحد أهم حلفائها في أوروبا، فرنسا".

وأضاف: "الإجراءات التي سنتخذها تهدف لإعادة العدالة الضريبة وستشمل كل الشركات من كل الجنسيات".

واعتبر لومير أن "التصعيد ليس لصالح التجارة والنمو، وفي حال وافق الأمريكيون على هذه الإجراءات فستُحلّ كل المشاكل وفي حال لا، سيكونون عندها أخلوا بوعدهم الذي قطعوه لنا".

وتنوي فرنسا فرض ضريبة على الشركات الرقمية العملاقة تبلغ نسبتها 3 بالمئة من إجمالي إيراداتها في فرنسا خاصة من خلال فرض ضريبة على الدعاية التي تقوم بها هذه الشركات في فرنسا.

وتعارض الولايات المتحدة هذا الإجراء وتعتبره بمثابة استهداف للشركات الأمريكية، وسبق أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ضريبة مماثلة على البضائع المستورد من فرنسا.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أمس الاثنين، اعتزامها فرض ضرائب جمركية إضافية قد تصل لنسبة 100 بالمئة أي بقيمة 2.3 مليار دولار على البضائع المستوردة من فرنسا مثل النبيذ والشمبانيا.

واليوم جدد ترامب، في مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، قبيل قمة الحلف المنعقدة في لندن اليوم الثلاثاء، رفضه للضرائب التي أعلنت فرنسا فرضها على شركات غوغل، وفيسبوك، وتويتر الأميركية.

وقال ترامب "فرنسا تفرض ضرائب على شركاتنا... هذه الشركات كانت ضدي ولا مانع عندي من فرض ضرائب عليها، ولكن لو أن أحدا سيفرض عليها ضرائب يجب أن يكون الولايات المتحدة، ولا أقبل أن تفرضها عليها دولة أجنبية".

وأضاف الرئيس الأمريكي، "نحن نفرض ضرائب على المشروبات الكحولية من فرنسا وعلى بعض منتجاتها، وكذلك على "إيرباص" [شركة صناعة الطائرات]، وسنتابع هذا الاتجاه".