العقد الحالي قد يكون الأكثر دفئا في التاريخ

أعلنت المنظمة الدولية للرصد الجوي، اليوم الثلاثاء، أن هذا العقد قد يكون الأكثر دفئاً منذ بدء عمليات الرصد الجوي.

مدريد - سبوتنيك. وجاء في البيان المقدم للمؤتمر المعني بالمناخ في مدريد، بأن "متوسط ​​درجات الحرارة لفترتي الخمس سنوات (2015-2019) و10 سنوات (2010-2019) سيكون من المؤكد الأعلى في تاريخ الرصد بأكمله. ووفقًا للمنظمة العالمية للرصد الجوي، سيكون عام 2019 هو العام الثاني أو الثالث بين أدفأ السنوات في تاريخ البشرية".

وكانت درجة حرارة العالم في عام 2019 (البيانات من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر) أعلى بنحو 1.1 درجة من المتوسط ​​في تاريخ الدراسة. وسيحتل عام 2019 المركز الثاني أو الثالث بين أدفأ السنوات في تاريخ الرصد، وكان قبل ذلك عام2016 مسجلاً كأدفأ عام.

ويذكر في هذا الصدد، أن تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وصل في عام 2018 إلى مستوى قياسي، بلغ 407.8 جزءًا في المليون، واستمر في الزيادة في عام 2019، وواصل ارتفاع مستوى سطح البحر ارتفاعه بسبب ذوبان الأنهار الجليدية في غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية.

وذكر البيان أيضاً "تم في المنطقة القطبية الشمالية، في بعض أشهر عام 2019، تسجيل انخفاض كبير بمستوى الجليد".

هذا ويعقد مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في مدريد في الفترة من 2 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر، برئاسة تشيلي. ويشارك فيه ممثلو حوالي 200 دولة.