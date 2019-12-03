زعيمة هونغ كونغ تزور بكين 16 ديسمبر وتجتمع مع رئيس الصين

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، ستزور بكين يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وستجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تصدعا بسبب تأييد واشنطن للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ.

وفي الأسبوع الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا وافق عليه الكونغرس يدعم المحتجين . وردا على ذلك منعت بكين سفن وطائرات الجيش الأمريكي من زيارة هونغ كونغ كما فرضت عقوبات على عدد من المنظمات الأمريكية غير الحكومية.

وينص قانون حقوق الإنسان والديمقراطية الأمريكي على مراجعة سنوية للتحقق مما إذا كانت هونغ كونغ تتمتع بقدر من الحكم الذاتي يؤهلها للاحتفاظ بالوضع الخاص في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة قد تؤجل زيادة رسوم الاستيراد على البضائع الصينية، والتي يجب أن تصبح سارية المفعول في 15 ديسمبر، في حين أنه قد يتم تأجيل توقيع الصفقة التجارية نفسها إلى أجل غير مسمى.

وعبر رئيس الوفد الصيني في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، ليو هه، بدوره عن "تفاؤله الحذر" بشأن توقيع المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية. ومن جانبه صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، بأن المفاوضات حول الصفقة التجارية مع الصين تسير بشكل جيد ، وأنه حريص على إبرام هذه الصفقة.