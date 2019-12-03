خلال اجتماع بين ميتسوتاكيس وأردوغان... اليونان تأمل في تخفيف حدة النزاع مع تركيا

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية إن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس سيجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا الأربعاء، في محاولة لتخفيف النزاعات حول التنقيب عن الطاقة والاتفاق بين أنقرة وليبيا حول المناطق البحرية في البحر المتوسط.

وقال المتحدث ستيليوس بيتساس، إن ميتسوتاكيس وأردوغان سيجتمعان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في لندن.

وقال للصحفيين "نأمل أن يتسنى خلال اجتماع الغد تمهيد الطريق أمام شكل جديد من احترام القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار بين البلدين".

ووقعت ليبيا وتركيا اتفاقا بشأن الحدود في البحر المتوسط الأسبوع الماضي قد يؤدي إلى تعقيد خلافات أنقرة حول التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط مع دول من بينها اليونان.

وتقول أثينا إن الاتفاق غير منطقي من الناحية الجغرافية لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين الليبي والتركي.

وقال بيتساس إن اليونان حذرت السفير الليبي في أثينا عقب الإعلان عن الاتفاق من طرده إذا لم يقدم إيضاحات للحكومة اليونانية بشأن الاتفاق.

وسعت أثينا بالفعل إلى الحصول على دعم من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي اللذين قال إنهما "لا يمكن أن يقفا مكتوفي الأيدي بينما تنتهك إحدى الدول الأعضاء فيهما القانون الدولي بشكل صريح".

وأكد أردوغان أنه سيجتمع مع ميتسوتاكيس.