ماكرون: نعمل مع أمريكا لمحاربة الإرهاب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن التعاون بين فرنسا وأمريكا مهم جدا، مضيفا: "نحن نعمل سويا في محاربة الإرهاب".

وتابع ماكرون: "القتال في سوريا والعراق لم ينته، وعدم الاستقرار في المنطقة يجعل حربنا على تنظيم داعش الإرهابي أصعب".

وأوضح أنه "يجب الاتفاق على خطر الإرهاب، لكن للأسف ليس لدينا نفس التفسير له، فتركيا تقاتل، الذين قاتلوا تنظيم "داعش" الإرهابي إلى جانبنا".

وأضاف: "ليس مفهوما كيف يمكن أن تكون تركيا جزءا من تحالف الناتو وتشتري "أس - 400" من روسيا".

وقال إن "الأولوية للتخلص من تنظيم "داعش" الإرهابي في بلاد الشام وهو ما لم يتم بعد"، مضيفا: "نحتاج للحصول على إيضاحات من الجانب التركي خلال اجتماع قمة حلف الأطلسي".

يتبع...