ترامب: لدينا خلافات مع فرنسا ونعمل لنحلها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لدينا بعض الخلافات مع فرنسا ونحن نعمل لكي نحلها".

وأضاف ترامب: "يمكننا فرض ضرائب إضافية على العديد من البضائع الفرنسية لكن لا نريد الوصول لهذه المرحلة ويجب التوصل إلى حل".

وقال الرئيس الأمريكي أيضاً بعد لقاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل مااكرون اليوم على هامش قمة الناتو: "نحن نتفق مع فرنسا بشأن روسيا، يمكننا التفاهم مع روسيا ومن الجيد أن نتفاهم معها".

وفي سياق مواز قال ترامب: "ليس من العدل أن نحمي دولاً تدفع أقل مما يجب أن تدفعه لحلف الناتو".

كان الرئيس الأمريكي قد دعا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء ما وصفها بالبلدان الغنية إلى "دفع المزيد لبلاده مقابل مساعدتها دفاعيا"، ضاربا المثل بالمملكة العربية السعودية.