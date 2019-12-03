ترامب يفاجئ الجميع: لا أؤيد الاحتجاجات في إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، لكنه امتنع عن التعليق على الاضطرابات في البلاد.

وردا على أحد المراسلين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم المحتجين في إيران، قال ترامب: "لا أريد التعليق على ذلك ، لكن الإجابة هي لا. لكنني لا أريد التعليق على ذلك"، وفقا لوكالة رويترز.

وكان الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران تقتل الآلاف من المحتجين من شعبها ودعا العالم إلى الانتباه إلى هذا الأمر.

وقال ترامب خلال زيارة للندن للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "إيران تقتل ربما الآلاف والآلاف من شعبها الآن ونحن نتحدث في هذه اللحظة وهذا هو السبب في قيامهم بقطع الإنترنت كي لا يرى الناس ماذا يحدث".

وبدأت الاضطرابات في إيران في منتصف نوفمبر تشرين الثاني بسبب رفع أسعار البنزين لكنها سرعان ما اتخذت منحى سياسيا حيث طالب المتظاهرون بالإطاحة بكبار القادة في البلاد فيما قد تكون أكبر احتجاجات ضد الحكومة في تاريخ الجمهورية الإسلامية الممتد منذ 40 عاما.