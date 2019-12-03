تسجيل
18:53 03 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث

    ترامب يفتح النار من قمة الناتو: الديمقراطيون "مجانين"

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104360/00/1043600050.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/201912031043600074-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86/

    انضم الرئيس الأمريكي دوناد ترامب إلى قادة العالم الآخرين في عاصمة المملكة المتحدة، لندن، للاحتفال بالذكرى السبعين لحلف الناتو.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / Tom Brenner
    ترامب: محاولات عزلي تشبه "مطاردة الساحرات" في القرن الـ15
    وبعد فترة وجيزة من اجتماعه مع الأمين العام للحلف، سئل ترامب عما إذا كان قد سمع عن تكهنات بأن المشرعين الأمريكيين يمكنهم التفكير في متابعة إلقاء اللوم عليه وإقالته؛ فرد ترامب "غير مقبول".

    وبحسب تقرير لـ"سي أن بي سي" الأمريكية انتقد الرئيس دونالد ترامب بغضب شديد الديمقراطيين اليوم الثلاثاء، وانتقد بحدة التحقيق الذي وجه إليه الاتهامات، ودعا النواب الأمريكيين إلى التفكير في إجراء تصويت عليه.

    ووصف ترامب، وهو إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في لندن، "الدعوة الشائنة" الآن بشأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقال إنها "لا تشوبها شائبة" وادعى مرارًا أنه لم يرتكب أي "خطأ".

    وبعد وقت قصير من اجتماع ترامب الثنائي مع ستولتنبرغ، سأل أحد المراسلين الرئيس عما إذا كان قد سمع عن تكهنات بأن المشرعين الأمريكيين يمكنهم التفكير في متابعة اللوم والمساءلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإقالة من منصبه. أجاب "غير مقبول".

    وأضاف ترامب: "لن أكون سعيدًا بذلك على الإطلاق، لا. بالنسبة لي، هذا غير مقبول. لم أفعل أي شيئ خاطئ. أنت لا توبخ أحدًا عندما لا يخطئ". وقال ترامب في إشارة إلى الديمقراطيين في مجلس النواب "إنهم يبحثون عن جريمة".

    ودعت عدة مقالات افتتاحية في الأسابيع الأخيرة، المشرعين الأمريكيين إلى النظر في متابعة اللوم والإقالة، حيث قال كثيرون إن توبيخ الحزبين للرئيس الأمريكي سيكون خيارًا أفضل.

    لا يجري حاليًا متابعة الرقابة من قبل المشرعين الأمريكيين.

    وبدلاً من ذلك، يحاول تحقيق بقيادة الديمقراطيين تحديد ما إذا كان ترامب قد ضغط على أوكرانيا بطريقة غير صحيحة لإجبار تلك البلاد على التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو مرشح ديمقراطي للرئاسة. وجاءت حملة الضغط المزعومة في حين كان ترامب يحجب المساعدات العسكرية المخصصة للكونغرس لأوكرانيا وهي تحارب روسيا.

    وتابع ترامب: "لم تكن هناك جريمة فحسب، بل إنها ليست كلمة يجب استخداما".

    مضيفاً: "لقد أجريت محادثة جيدة جدًا مع رئيس أوكرانيا. وبالمناسبة، خرج بالأمس مجددًا وأكد مجددًا أننا أجرينا محادثة جيدة وجديرة بالاحترام جدًا، لم يفعل الرئيس ترامب أي خطأ".

    وتابع إنه "لا يفهم حتى حقيقة ما يجري هنا. ينظرون إلينا مثل: "هل هذا البلد مجنو؟".

    وأضاف: "لقد أصيب الديمقراطيون بالجنون". وأضاف ترامب إنه "أمر سيء للغاية بالنسبة لبلادنا".

    وإذا صوّت الكونغرس لتوجيه اللوم إلى ترامب، فسوف يجعله الرئيس الثاني في التاريخ الذي يُوبخ صراحة. ففي عام 1834، تعرض الرئيس أندرو جاكسون للرقابة من قبل مجلس الشيوخ في معركة على بقاء بنك الولايات المتحدة.

    وفي واشنطن يعتزم الديمقراطيون في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الكشف عن النتائج التي توصلوا إليها في التحقيق الخاص بالعزل قبل تسليمه إلى اللجنة القضائية، التي تعقد أول جلسة استماع لها يوم الأربعاء.

    انظر أيضا:

    بعد فضيحة الأمير أندرو... ترامب ينكر علاقته به وصحف عالمية تحرجه... صور
    ترامب يتهم إيران بقتل آلاف المحتجين من شعبها
    ترامب: منظومة "إس-400" لن تكون جزءا من دفاعات تركيا ضمن الناتو
    ترامب: تصريحات ماكرون حول الناتو غير جديرة بالاحترام
    ترامب يفاجئ الجميع: لا أؤيد الاحتجاجات في إيران
    ترامب: لو لم أكن رئيسا لاشتعلت الحرب في آسيا
    ترامب من لندن يصنف الديمقراطيين بأنهم "غير وطنيين"
    ترامب: لدينا خلافات مع فرنسا ونعمل لنحلها
    الكلمات الدلالية:
    الحزب الديمقراطي, الديمقراطيون, عزل ترامب, ترامب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المقاتلة الروسية متعددة الأهداف، والفوق صوتية، والعاملة في جميع الظروف المناخية، سو-27 التابعة للفرقة الاستعراضية الفرسان الروس
    عندما تكون المقاتلة على بعد ذراع...صور مذهلة للطيران الحربي في الجو
    الناتو ليس دعما لتركيا
    "الناتو" لم يعد يلبي رغبات تركيا
    مقترح إسرائيلي ببناء جزيرة اصطناعية على شواطئ غزة
    مقترح إسرائيلي ببناء جزيرة اصطناعية على شواطئ غزة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك