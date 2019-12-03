ترامب يفتح النار من قمة الناتو: الديمقراطيون "مجانين"

انضم الرئيس الأمريكي دوناد ترامب إلى قادة العالم الآخرين في عاصمة المملكة المتحدة، لندن، للاحتفال بالذكرى السبعين لحلف الناتو.

وبعد فترة وجيزة من اجتماعه مع الأمين العام للحلف، سئل ترامب عما إذا كان قد سمع عن تكهنات بأن المشرعين الأمريكيين يمكنهم التفكير في متابعة إلقاء اللوم عليه وإقالته ؛ فرد ترامب "غير مقبول".

وبحسب تقرير لـ"سي أن بي سي" الأمريكية انتقد الرئيس دونالد ترامب بغضب شديد الديمقراطيين اليوم الثلاثاء، وانتقد بحدة التحقيق الذي وجه إليه الاتهامات، ودعا النواب الأمريكيين إلى التفكير في إجراء تصويت عليه.

ووصف ترامب، وهو إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في لندن، "الدعوة الشائنة" الآن بشأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقال إنها "لا تشوبها شائبة" وادعى مرارًا أنه لم يرتكب أي "خطأ".

وبعد وقت قصير من اجتماع ترامب الثنائي مع ستولتنبرغ، سأل أحد المراسلين الرئيس عما إذا كان قد سمع عن تكهنات بأن المشرعين الأمريكيين يمكنهم التفكير في متابعة اللوم والمساءلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإقالة من منصبه. أجاب "غير مقبول".

When asked if he was concerned about rising sea levels, President Trump says, "I'm concerned about everything." https://t.co/Rf6Z3FtV7O pic.twitter.com/kSkCDdjkEI — CBS News (@CBSNews) December 3, 2019

وأضاف ترامب: "لن أكون سعيدًا بذلك على الإطلاق، لا. بالنسبة لي، هذا غير مقبول. لم أفعل أي شيئ خاطئ. أنت لا توبخ أحدًا عندما لا يخطئ". وقال ترامب في إشارة إلى الديمقراطيين في مجلس النواب "إنهم يبحثون عن جريمة".

ودعت عدة مقالات افتتاحية في الأسابيع الأخيرة، المشرعين الأمريكيين إلى النظر في متابعة اللوم والإقالة، حيث قال كثيرون إن توبيخ الحزبين للرئيس الأمريكي سيكون خيارًا أفضل.

لا يجري حاليًا متابعة الرقابة من قبل المشرعين الأمريكيين.

وبدلاً من ذلك، يحاول تحقيق بقيادة الديمقراطيين تحديد ما إذا كان ترامب قد ضغط على أوكرانيا بطريقة غير صحيحة لإجبار تلك البلاد على التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو مرشح ديمقراطي للرئاسة. وجاءت حملة الضغط المزعومة في حين كان ترامب يحجب المساعدات العسكرية المخصصة للكونغرس لأوكرانيا وهي تحارب روسيا.

.@realDonaldTrump says the NHS isn’t on the table in trade talks.



Is he telling the truth? pic.twitter.com/2QaMgKfpdl — Ash Sarkar (@AyoCaesar) December 3, 2019

وتابع ترامب: "لم تكن هناك جريمة فحسب، بل إنها ليست كلمة يجب استخداما".

مضيفاً: "لقد أجريت محادثة جيدة جدًا مع رئيس أوكرانيا. وبالمناسبة، خرج بالأمس مجددًا وأكد مجددًا أننا أجرينا محادثة جيدة وجديرة بالاحترام جدًا، لم يفعل الرئيس ترامب أي خطأ".

وتابع إنه "لا يفهم حتى حقيقة ما يجري هنا. ينظرون إلينا مثل: "هل هذا البلد مجنو؟".

وأضاف: "لقد أصيب الديمقراطيون بالجنون". وأضاف ترامب إنه "أمر سيء للغاية بالنسبة لبلادنا".

5. Sondland pernah bertanya LANGSUNG ke Trump: "What do you want [from Ukraine]?"



Trump (menurut Sondland): "I want NOTHING, I want NOTHING, I want NO quid pro quo, just tell Zelensky (Presiden Ukraina) to do the right thing."



Ini MENGUNTUNGKAN Trumppic.twitter.com/6x0cGtPhoU — AmerEurope (@AmerEurope) November 21, 2019

وإذا صوّت الكونغرس لتوجيه اللوم إلى ترامب، فسوف يجعله الرئيس الثاني في التاريخ الذي يُوبخ صراحة. ففي عام 1834، تعرض الرئيس أندرو جاكسون للرقابة من قبل مجلس الشيوخ في معركة على بقاء بنك الولايات المتحدة.

وفي واشنطن يعتزم الديمقراطيون في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الكشف عن النتائج التي توصلوا إليها في التحقيق الخاص بالعزل قبل تسليمه إلى اللجنة القضائية، التي تعقد أول جلسة استماع لها يوم الأربعاء.