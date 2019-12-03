ترامب: النفط السوري بأيدينا... سنفعل به ما نشاء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة وضعت النفط السوري تحت سيطرتها، وأنها ستفعل ما تريد بشأن آبار النفط، التي يحميها جنود أمريكان في الوقت الحالي.

جاء ذلك، في تصريحات صحفية، خلال افتتاح أعمال قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، التي أشارت إلى أن ترامب كشف عن طموحاته بشأن النفط في سوريا، وأنه زعم سيطرة القوات الأمريكية عليه بصورة كاملة، وأنه أصبح بإمكانها التصرف كما تشاء.

وأضاف ترامب: "لقد كان النفط في خطر بسبب محاولة تنظيم "داعش" الإرهابي استعادة السيطرة عليه"، مضيفا: "الآن أصبحنا نحن الذين نسيطر عليه بشكل كامل".

واستطرد: "بكل صراحة، لدينا دعم كبيرة من أطراف مختلفة"، مضيفا: "في الوقت الحالي لم يبق في سوريا من العسكريين الأمريكيين سوى من يحمون النفط، الذي أصبح في أيدينا".

وقالت الصحيفة البريطانية، إن ترامب أثنى على ما وصفه بـ"الدعم الذي تقدمه القوات المسلحة التركية"، مشيرا إلى أنه استعاد علاقات جيدة مع أنقرة في الوقت الراهن".

وأوضح ترامب أن يحب العمل مع تركيا، التي وصف رئيسها رجب طيب أردوغان بأنه عضو مهم جدا في حلف الناتو، أو أنه سيكون كذلك"، لكن عندما سئل عن عضوية تركيا في الحلف بعد العملية العسكرية شمالي سوريا، قال إن ذلك سيتم مناقشته مع أعضاء الحلف.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg calls @realDonaldTrump’s actions with NATO “unprecedented” and says he is “making NATO stronger.”



President Trump promised to strengthen NATO and he is keeping his promise! #PromisesMadePromisesKept pic.twitter.com/ZXXbm2Lw0h — Trump War Room (Text TRUMP to 88022) (@TrumpWarRoom) December 3, 2019

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في أكتوبر/ تشرين الأول، قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا. ثم أعلن الرئيس الأمريكي أن بعض العسكريين الأمريكيين يبقون في سوريا "لحماية النفط" من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي وقت لاحق أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه يرى أن الولايات المتحدة تستخدم أموال النفط السوري لدعم مجموعات مسلحة موالية لها.