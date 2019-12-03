ترامب: النفط السوري بأيدينا... سنفعل به ما نشاء

جاء ذلك، في تصريحات صحفية، خلال افتتاح أعمال قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، التي أشارت إلى أن ترامب كشف عن طموحاته بشأن النفط في سوريا، وأنه زعم سيطرة القوات الأمريكية عليه بصورة كاملة، وأنه أصبح بإمكانها التصرف كما تشاء.
واستطرد: "بكل صراحة، لدينا دعم كبيرة من أطراف مختلفة"، مضيفا: "في الوقت الحالي لم يبق في سوريا من العسكريين الأمريكيين سوى من يحمون النفط، الذي أصبح في أيدينا".
وقالت الصحيفة البريطانية، إن ترامب أثنى على ما وصفه بـ"الدعم الذي تقدمه القوات المسلحة التركية"، مشيرا إلى أنه استعاد علاقات جيدة مع أنقرة في الوقت الراهن".
وأوضح ترامب أن يحب العمل مع تركيا، التي وصف رئيسها رجب طيب أردوغان بأنه عضو مهم جدا في حلف الناتو، أو أنه سيكون كذلك"، لكن عندما سئل عن عضوية تركيا في الحلف بعد العملية العسكرية شمالي سوريا، قال إن ذلك سيتم مناقشته مع أعضاء الحلف.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg calls @realDonaldTrump’s actions with NATO “unprecedented” and says he is “making NATO stronger.”— Trump War Room (Text TRUMP to 88022) (@TrumpWarRoom) December 3, 2019
President Trump promised to strengthen NATO and he is keeping his promise! #PromisesMadePromisesKept pic.twitter.com/ZXXbm2Lw0h
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في أكتوبر/ تشرين الأول، قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا. ثم أعلن الرئيس الأمريكي أن بعض العسكريين الأمريكيين يبقون في سوريا "لحماية النفط" من تنظيم "داعش" الإرهابي.
وفي وقت لاحق أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه يرى أن الولايات المتحدة تستخدم أموال النفط السوري لدعم مجموعات مسلحة موالية لها.
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