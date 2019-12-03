القبض على رجل اتصل بخدمة العملاء 24 ألف مرة

أوقفت الشرطة اليابانية مواطنا بتهمة غريبة، تمثلت في اتصاله بخدمة العملاء بشركة اتصالات نحو 24 ألف مرة خلال عامين فقط.

ونشرت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، مساء أمس، الاثنين، أن مواطنا يابانيا يبلغ من العمر 71 عاما، اتصل بخدمة العملاء لشركة اتصالات نحو 24 ألف مرة عبر مجموعة من الأسئلة والشكاوى، خلال عامين فقط.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن نظيرتها اليابانية صحيفة "اليابان اليوم"، أن الشرطة اليابانية ألقت القبض على "أكيتوشي أوكاموتو"، وهو رهن الاعتقال بعد إزعاجه لشركة الاتصالات التي يتعامل معها، بحجة أنها لم تحترم بنود العقد الموقع بينهما، بحسب الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وأوردت الصحيفة أن المواطن الياباني، البالغ من العمر 71 عاما، قد أجرى أكثر من 400 اتصال خلال أسبوع برقم خدمة العملاء في شركة "كاي دي دي أي" اليابانية للاتصالات، وبأن "أوكاموتو" (المواطن الياباني) كان منزعجا جديدا لأن هاتفه لم يكن قادرا على التقاط البث الإذاعي، ما دفعه بدوره إلى الاتصال بالشركة بهذا الكم الكبير من الاتصالات.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن شركة الاتصالات اليابانية حاولت غض الطرف عن تقديم شكوى ضد المواطن الياباني، ولكنها مع هذا الحكم الكبير من الاتصالات اضطرت إلى الاتصال بالشرطة لوضع حد له.

ونوهت الشرطة اليابانية إلى أن شركة الاتصالات اضطرت بعد اتصال "أوكاموتو" (المواطن الياباني) حوالي 411 مرة خلال أسبوع واحد إلى تقديم شكوى ضد، معتبرة هذا الأسبوع بمثابة نقطة تحول مهمة ضده.