"يدعم ولا يدعم"... الرئيس الأمريكي يناقض تصريحه بشأن احتجاجات إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني في التظاهرات التي يقوم بها من أجل الحرية، مشددا على أن إدارته ستستمر في تقديم هذا الدعم.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" "الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الشعب الإيراني الشجاع الذي يتظاهر من أجل حريته، وسنستمر في تقديم هذا الدعم".

The United States of America supports the brave people of Iran who are protesting for their FREEDOM. We have under the Trump Administration, and always will! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2019

ويناقض هذا التصريح ما قاله الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إذ قال إن واشنطن لا تدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران.

وردا على أحد المراسلين، عما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم المحتجين في إيران، قال ترامب: "لا أريد التعليق على ذلك، لكن الإجابة هي لا"، وفقا لوكالة "رويترز".

وكان ترامب قال إن إيران تقتل الآلاف من المحتجين من شعبها ودعا العالم إلى الانتباه إلى هذا الأمر.

وقال ترامب خلال زيارة للندن للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "إيران تقتل ربما الآلاف والآلاف من شعبها الآن ونحن نتحدث في هذه اللحظة وهذا هو السبب في قيامهم بقطع الإنترنت كي لا يرى الناس ماذا يحدث".

وبدأت الاضطرابات في إيران في منتصف نوفمبر تشرين الثاني بسبب رفع أسعار البنزين لكنها سرعان ما اتخذت منحى سياسيا حيث طالب المتظاهرون بالإطاحة بكبار القادة في البلاد فيما قد تكون أكبر احتجاجات ضد الحكومة في تاريخ الجمهورية الإسلامية الممتد منذ 40 عاما.