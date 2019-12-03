الخارجية الأمريكية لا تعتبر روسيا دولة راعية للإرهاب

أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، أن وزارة الخارجية لا تعتبر روسيا دولة راعية للإرهاب.

واشنطن - سبوتنيك. وقال هيل أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي "يجب أن نقر بأن روسيا نفسها ضحية للهجمات الإرهابية".

وأشار هيل إلى أنه لا يعتقد أنه ينبغي إدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب ما تفعله في سوريا.

يذكر أن الجيش الروسي يتواجد في سوريا منذ عام 2015 بناءً على طلب من الحكومة السورية لمحاربة الجماعات الإرهابية.

هذا وتُشكل ظاهرة الإرهاب الدولي خطراً جسيماً على البشرية بأسرها، حيث يسعى مسلحو تنظيم "داعش " (التنظيم المحظور في روسيا وعدد من الدول) والتنظيمات الإرهابية الأخرى لتجنيد الشباب، للانضمام إلى صفوف هذه التنظيمات الإرهابية عبر الترويج ومن خلال الشبكات الإلكترونية، بهدف تشكيل خلايا في عدة دول لمواصلة النشاط الإرهابي، ما يستدعي التنسيق المستمر بين الهيئات الأمنية للدول المستهدفة لإحباط هذا النشاط وإنقاذ البشرية من هذه الآفة.