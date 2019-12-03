ماكرون: لم نحصل على كل التوضيحات اللازمة خلال الاجتماع الرباعي حول سوريا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لم يحصل على كل التوضيحات اللازمة من تركيا خلال الاجتماع الرباعي الذي عقد اليوم الثلاثاء بين قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا حول سوريا.

باريس - سبوتنيك. قال ماكرون في تصريحات اليوم الثلاثاء "خلال الاجتماع الرباعي أكدنا على ضرورة متابعة التعاون والتنسيق المتعلق باللاجئين وتكثيفه ويجب ألا ننسى أن تركيا تستقبل عددا كبيرا من اللاجئين السوريين وأيضا لبنان والأردن".



وأضاف "خلال اجتماعنا مع أردوغان لم نحصل على كل التوضيحات اللازمة، وبعض الأمور ما زالت مبهمة"، مضيفا "تبينت لنا إرادة واضحة تؤكد على أولوية محاربة "داعش" (المحظور في روسيا) والإرهاب في المنطقة".وتابع ماكرون "أكدنا على تعهدنا متابعة العمل السياسي لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية".

وكان الرئيس الفرنسي، دعا اليوم، تركيا إلى توضيح موقفها بشأن عضويتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، متسائلا حول شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس - 400".

وقال ماكرون، خلال تصريحات مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء: "لدينا علاقات ممتازة مع تركيا والتعاون قوي لكن يجب اليوم أن توضح لنا تركيا موقفها وأن تشرح لنا ماذا سيحدث، وكيف يمكن أن تكون عضو في الناتو وتشتري سلاحا من روسيا. أين المنطق في هذا. تركيا تريد تجميد مساهمتها في حال لم نتفق معها على تعريفها للإرهاب".