الحزب الديمقراطي يقر أن ترامب حرض السلطات الأوكرانية على التدخل في الانتخابات الأمريكية

أقر الحزب الديمقراطي في تقريره حول التحقيق في قضية عزل ترامب أن الأخير حرض السلطات الأوكرانية للتدخل في الانتخابات الأمريكية.

واشنطن – سبوتنيك. أفاد تقرير نشر اليوم الثلاثاء، أن الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي أقروا في التقرير النهائي حول التحقيق في قضية عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الأخير حرّض الأوكرانيين على التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وجاء في مقدمة التقرير ، باسم رئيس لجنة الاستخبارات لمجلس النواب أدام شيف "كما يشهد التقرير، أظهر التحقيق في عملية العزل أن الرئيس ترامب شخصياً أو عبر عملاء في الحكومة الأمريكية وخارجها، بتحريض حكومة أجنبية، أوكرانيا، على التدخل، من أجل الاستفادة في إعادة انتخابه".

وانتقد الرئيس دونالد ترامب بغضب شديد الديمقراطيين، أمس الثلاثاء، وانتقد بحدة التحقيق الذي وجه إليه الاتهامات، ودعا النواب الأمريكيين إلى التفكير في إجراء تصويت عليه.

ووصف ترامب، وهو إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في لندن، "الدعوة الشائنة" الآن بشأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقال إنها "لا تشوبها شائبة" وادعى مرارًا أنه لم يرتكب أي "خطأ".

وبعد وقت قصير من اجتماع ترامب الثنائي مع ستولتنبرغ، سأل أحد المراسلين الرئيس عما إذا كان قد سمع عن تكهنات بأن المشرعين الأمريكيين يمكنهم التفكير في متابعة اللوم والمساءلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإقالة من منصبه. أجاب "غير مقبول".