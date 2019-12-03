 البيت الأبيض: الديمقراطيون لم يقدموا أدلة على انتهاكات ترامب

أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشيم، أن تقرير الديمقراطيين حول عزل ترامب لا يحوي أية أدلة على ارتكاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتهاكات.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في تعليق غريشيم الذي نشر، اليوم الثلاثاء: "بعد عملية زائفة أحادية الطرف، لم يتمكن رئيس [لجنة الاستخبارات، آدام] شيف والديمقراطيون من تقديم أية أدلة على الانتهاكات من طرف الرئيس ترامب. هذا التقرير لا يعكس إلا إحباطهم".

يذكر أن موظفا في الاستخبارات الأمريكية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو/ تموز الماضي، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، ودفعت هذه المسألة الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر/ أيلول، بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات، في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.

وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته واستمراره في منصبه.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة.