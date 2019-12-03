بعد أسبوعين من اختفائها... الشرطة الأسترالية تعثر على امرأة حية في الصحراء

قالت الشرطة الأسترالية، إنه تم العثور على امرأة على قيد الحياة بعد أسبوعين من اختفائها مع اثنتين من صديقاتها في منطقة نائية وسط أستراليا.

وبحسب موقع "دويتش فيليه"، أضافت الشرطة أنه تم العثور على تمارا ماكبيت رايلي في حالة جيدة، بعد أن تجنبت الجفاف عن طريق شرب المياه الجوفية الموجودة في المنطقة.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم العثور على المرأة التي تبلغ من العمر 52 عاما في حفرة مائية بمنطقة صحراوية أثناء عملية بحث جوية. ولا تزال صديقاتها مفقودتين في المنطقة النائية الوعرة، حيث تصل درجة الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية.

وأكدت الشرطة أن عمليات البحث الجوية مستمرة في المنطقة.

وكانت تمارا وصديقاتها قد انطلقن في رحلة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني وعلقن بعد أن تعثرت سيارتهن في قاع نهر "فينكي".

وتمكنت الشرطة من تحديد موقع ماكبيت رايلي بعد أن عثرت على مذكرة تركت داخل السيارة، التي اكتشفتها الشرطة بعد أن أبلغ أحد السكان المحليين بشأن مسارات الإطارات، التي تشير إلى الاتجاه الذي تسير فيه.