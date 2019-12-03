وزير التجارة: أمريكا لم تستبعد فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، اليوم الثلاثاء، إن إدارة ترامب لم تستبعد فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة بعد أن انقضت مهلة للمراجعة في نوفمبر/تشرين الثاني دون اتخاذ إجراء.

وأضاف في تصريحات لرويترز في نيويورك، قال روس "نحن نجري مفاوضات مع الشركات فرادى. حققنا بعض الفوائد الجيدة جدا من ذلك... قد يتضح أنه توجد أو لا توجد حاجة إلى الرسوم الجمركية".

ولم يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أي رسوم جمركية جديدة بعد فترة مراجعة استمرت ستة أشهر.

وانقضت في منتصف الشهر الماضي عقب تحقيق لوزارة التجارة بشأن ما إذا كانت السيارات المستوردة تشكل تهديدا للأمن القومي. وكان هدد بفرض رسوم تصل الى 25 بالمئة.