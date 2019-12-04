الكونغرس الأمريكي يعتمد قرارا ضد مشاركة روسيا في مجموعة "السبع الكبار"

تبنى مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية الساحقة، مشروع قرار ضد مشاركة روسيا في مجموعة "السبع الكبار ".

وادعى مجلس النواب الأمريكي، أن مشروع القرار هذا يأتي بسبب عدم احترام روسيا للسلامة الإقليمية لجيرانها، فضلا عن الالتزام بمعايير المجتمعات الديمقراطية.

ووفقًا لنتائج التصويت، صوت لصالح القرار 339 عضوا في مجلس النواب ، وعارضه 71.

يتبع...