ترامب يدفع بالأتراك إلى روسيا من أجل المقاتلات

قد تضطر تركيا إلى التقدم بطلب الطائرات المقاتلة الحديثة من روسيا أو الصين.

وذلك لأن من الصعب أن تحصل تركيا على المقاتلات الحديثة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أقبلت على استيراد وسائط الدفاع الجوي من روسيا.

أعلن ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد لقائه بأمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قبل اجتماع قمة حلف شمال الأطلسي في لندن.

ونقلت تقارير إعلامية عن ترامب، في الإشارة إلى مقاتلات "إف-35" الأمريكية، أن الأتراك يريدون أفضل الطائرات ولكن من الصعب أن يحصلوا على ما يريدون.

وكان قرار تركيا بشأن شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" أثار حفيظة واشنطن لأنها تريد أن تشتري الدول الأخرى، وعلى الأخص أعضاء حلف شمال الأطلسي، منظومات "باتريوت" الأمريكية.

ومن الجدير ذكره أن ترامب اتهم إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بأنها وقفت وراء إقبال تركيا على شراء منظومات "إس-400"، حيث قال في مؤتمر صحفي في لندن إن إدارة أوباما وعدت بإمداد تركيا بصواريخ "باتريوت"، ولكنها لم تسلّم تركيا هذه الصواريخ، فاشترت تركيا بعد مضي بعض الوقت المنظومات الروسية.