روحاني يدعو للإفراج عن "المتظاهرين الأبرياء"

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إلى الإفراج عن المتظاهرين العزل الأبرياء، الذين احتجزوا خلال الاحتجاجات على رفع أسعار البنزين، وذلك بعد أسبوعين من اشتباكات عنيفة.

وقال روحاني، في كلمة بثها التلفزيون: "ينبغي إظهار الرأفة الدينية والإسلامية... هؤلاء الأبرياء الذين احتجوا على ارتفاع أسعار البنزين ولم يكونوا مسلحين يجب الإفراج عنهم".

وامتدت الاضطرابات ، التي بدأت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن رفعت الحكومة فجأة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 300 في المئة، بسرعة إلى أكثر من 100 مدينة وبلدة وأخذت بعدا سياسيا مع مطالبة الشباب والمتظاهرين الذين ينتمون للطبقة العاملة بتنحي النخبة الدينية الحاكمة.

وتم إخماد الاحتجاجات، الأسبوع الماضي، بعد حملة أمنية صارمة.

وبدأت الاضطرابات في إيران في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، بسبب رفع أسعار البنزين، لكنها سرعان ما اتخذت منحى سياسيا حيث طالب المتظاهرون بالإطاحة بكبار القادة في البلاد فيما قد تكون أكبر احتجاجات ضد الحكومة في تاريخ الجمهورية الإسلامية الممتد منذ 40 عاما.