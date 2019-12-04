أفغانستان...مقتل 6 أشخاص في هجوم على سيارة تابعة لمنظمة يابانية

قال مسؤولون إن ستة أشخاص بينهم رئيس منظمة غير حكومية يابانية قتلوا، اليوم الأربعاء، بعد أن هاجم مسلحون مجهولون سيارتهم في جلال أباد عاصمة إقليم نانغرهار شرقي أفغانستان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سهراب قادري، عضو المجلس الإقليمي في نانغارهار، القول إن المسلحين فروا من مكان الحادث ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتهم بعد.

وقال إن الدكتور تيتسو ناكامورا، رئيس منظمة السلام للخدمات الطبية اليابانية، شارك في أعمال إعادة الإعمار في مجال الري والزراعة في البلاد.