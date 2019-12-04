تحشيد لإضراب جديد يهدد قطاع الصناعة الفنلندية

أعلنت شركة "نيستي" الفنلندية، المنتجة للوقود المتجدد والمنتجات البترولية، اليوم الأربعاء، في بيان، أن إضراباً واسع النطاق في مجال الصناعة، يشارك فيه ما يصل إلى 100 ألف عامل في قطاعات التكنولوجيا والكيمياء والخشب، يمكن أن يبدأ في البلاد يوم الإثنين 9 كانون الأول/ ديسمبر.

هلسنكي - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة: "يلعب مشغل مثل "نيستي" دورا مهماً في ضمان سلامة الرعاية الصحية والسفر والتدفئة وإنفاذ القانون والأمن الغذائي في فنلندا. سيؤدي انتهاك توزيع الوقود إلى إلحاق أضرار جسيمة بالنقل البري والبحري والجوي وكذلك بمجال التصدير الفنلندي".

وأصدرت نقابة الصناعة تحذيراً من الإضراب في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ ديسمبر، والذي قد يؤثر على مصافي "نيستي" في بورفو ونانتالي. في الوقت الحالي، لم يتوصل المفاوضون - رابطة الصناعة التكنولوجية والاتحاد الصناعي - إلى اتفاق على زيادة الرواتب في هذا القطاع. أرباب العمل على استعداد لزيادة الأجور بنسبة 0.5 بالمئة، في حين أن العمال يطالبون بـ 2.5-3 بالمئة.

وحذرت نائبة رئيس الموارد البشرية في شركة "نيستي"، هانيلي ياكوسو يانسون، قائلةً: "سيكون للأخطاء الناجمة عن هذه الضربة المحتملة لـ نيستي، تأثير كبير على المجتمع الفنلندي على الصعيد الوطني".