وزير التجارة الأمريكي: لا يجب تحديد موعد لـ "اتفاق تجاري" مع الصين

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، إنه يرفض تحديد أي موعد نهائي للتوصل لاتفاق تجارة مع الصين، مجددا هجومه على شركة "هواوي"، عملاق الاتصالات العالمي.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من انحسار الآمال في وضع نهاية لحرب تجارية مستمرة منذ 17 شهرا أبطأت النمو العالمي.

ولفتت إلى قول روس، في مقابلة مع "رويترز"، أمس الثلاثاء، إن "التوصل إلى اتفاق تجارة مع الصين يكون في صالح الولايات المتحدة، أهم من التعجل وإبرام اتفاق بحلول نهاية العام الحالي أو حتى العام المقبل"، مشيرا إلى أن "أكبر اقتصادين في العالم ما زالا بحاجة للعمل على تفاصيل تتعلق بشراء الصين منتجات زراعية وبعض المسائل الهيكلية".

كما طالب بأن تكون هناك تفاصيل عن آلية عمل، من أجل توقيع اتفاق مؤقت كان الرئيس دونالد ترامب يأمل في إتمامه، الشهر الماضي، بينما قال ترامب في تصريحات من أوروبا، أمس الثلاثاء، إن اتفاق التجارة المؤقت مع الصين قد ينتظر إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، مما دفع الأسواق المالية للهبوط.

ولفتت "رويترز" إلى مقابلة أوسع أجرها وزير التجارة الأمريكي، خلال زيارة إلى نيويورك، قال فيها: "النقطة التي كان يحاول توضيحها هي أننا بحاجة لاتفاق ملائم، وسواء جاء في ديسمبر/ كانون الأول الجاري أو المقبل أو أي موعد آخر، فإن ذلك أقل أهمية بكثير من التوصل لاتفاق ملائم".

وجدد الوزير الأمريكي هجومه على شركة "هواوي" الصينية، قائلا: "الشركة، التي وضعتها الحكومة الأمريكية على قائمة سوداء في مايو/ أيار الماضي، تشجع مورديها على انتهاك القانون الأمريكي من خلال إبلاغهم بأن ينقلوا عملياتهم إلى خارج البلاد لتفادي العقوبات الأمريكية".