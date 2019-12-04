تسجيل
13:07 04 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    مجلس الاتحاد الروسي

    نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي: موسكو لن تبطئ وتيرة وساطتها بين بيونغ يانغ وسيئول

    © Sputnik . Grigoriy Sisoev
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/102526/17/1025261796.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/201912041043607095-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A6-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D9%88%D9%84/

    أكد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، إلياس أومخانوف، أن موسكو لن تخفض وتيرة الوساطة البرلمانية بين سيئول وبيونغ يانغ، وأن الأطراف تعكف في الوقت الراهن، على وضع جدول زمني للزيارات خلال عام 2020.

    موسكو - سبوتنيك. وقال أومخانوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "اتصالاتنا مستقرة تماما. والآن يجري وضع خطة للتعاون بين البرلمانات لفترة 2020، ونحن نلخص جميع المقترحات التي تأتي، بما في ذلك ومن زملائنا من كوريا الشمالية ومن كوريا الجنوبية".

    وتابع: "علاوة على ذلك، يتم التخطيط لعدد من الأحداث على نطاق دولي كبير، على سبيل المثال، اجتماع للاتحاد البرلماني الدولي، حيث يشارك الوفدان الكوريان، ما سيتيح فرصة للمساهمة قدر الإمكان لتسهيل هذه الأنواع من اللقاءات بشكل مباشر".

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    © Sputnik . Alexey Druginin
    بوتين يقترح على سيؤل المساعدة في حل القضية النووية مع بيونغ يانغ
    وأوضح أن هذه الاتصالات قد تكون رسمية أو غير رسمية، ولكن كلما زادت هذه اللقاءات "كلما اتضح أن الأمر الأكثر أهمية وفعالية هو إيجاد أرضية مشتركة".

    وأضاف السيناتور الروسي، بقوله: "لذلك، لن نبطئ وتيرة هذا النوع من الوساطة"، مضيفا: "هذا السؤال في مجال اهتمام فالنتينا إيفانوفنا ماتفينكو، رئيسة مجلس الفيدرالية، التي تمكنت خلال فترة قصيرة جدًا من السفر إلى الكوريتين، ما ساهم بأكبر قدر ممكن، على طول الخط البرلماني، بتقارب المواقف، مع كامل الإدراك، أن القرار الرئيسي يتم على مستوى رؤساء الدول بعد مشاورات عبر وزارات الخارجية".

    وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك تواريخ تقريبية بالفعل لزيارة الوفد البرلماني لروسيا الاتحادية إلى بيونغ يانغ في عام 2020، قال أوماخانوف إنه "من الضروري تلقي دعوة والاتفاق على جدول أعمال، مختتما حديثه بالقول: "هذا هو العمل الذي نقوم به الآن".

    وزارت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، في بداية سبتمبر/ أيلول، من العام الماضي، بيونغ يانغ، حيث التقت قيادة كوريا الشمالية.

    يذكر أنه سبق وصرح نائب مجلس الدوما ورئيس مجموعة الصداقة لشؤون العلاقات مع كوريا الشمالية، كازبيك تايساييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن رئيس مجلس الدوما الروسي استلم دعوة لزيارة كوريا الشمالية، والآن يجري العمل على تنظيم مثل هذه الزيارة، ومن الممكن أن يتم تنفيذها في عام 2020 المقبل.

    انظر أيضا:

    واشنطن وسيؤل تتفقان على اتخاذ جميع الإجراءات العسكرية ضد بيونغ يانغ في أقرب وقت
    سيؤل تتفق مع واشنطن على تعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة "تهديدات بيونغ يانغ"
    بوتين يقترح على سيؤل المساعدة في حل القضية النووية مع بيونغ يانغ
    برلين ترى في مباحثات بيونغ يانغ وسيؤل المرتقبة آفاق واعدة لخفض التوتر
    الكلمات الدلالية:
    روسيا, بيونغ يانغ, سيؤل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حقول بذور اللفت في إقليم كراسنودار الروسي، 28 أبريل 2019
    أفضل صور جوية لعام 2019 من "سبوتنيك"
    الناتو ليس دعما لتركيا
    "الناتو" لم يعد يلبي رغبات تركيا
    إنفوجرافيك - قمة مجموعة العشرين الرياض 2020
    قمة مجموعة العشرين "الرياض 2020"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك