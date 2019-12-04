نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي: موسكو لن تبطئ وتيرة وساطتها بين بيونغ يانغ وسيئول

أكد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، إلياس أومخانوف، أن موسكو لن تخفض وتيرة الوساطة البرلمانية بين سيئول وبيونغ يانغ، وأن الأطراف تعكف في الوقت الراهن، على وضع جدول زمني للزيارات خلال عام 2020.

موسكو - سبوتنيك. وقال أومخانوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "اتصالاتنا مستقرة تماما. والآن يجري وضع خطة للتعاون بين البرلمانات لفترة 2020، ونحن نلخص جميع المقترحات التي تأتي، بما في ذلك ومن زملائنا من كوريا الشمالية ومن كوريا الجنوبية".

وتابع: "علاوة على ذلك، يتم التخطيط لعدد من الأحداث على نطاق دولي كبير، على سبيل المثال، اجتماع للاتحاد البرلماني الدولي، حيث يشارك الوفدان الكوريان، ما سيتيح فرصة للمساهمة قدر الإمكان لتسهيل هذه الأنواع من اللقاءات بشكل مباشر".

وأوضح أن هذه الاتصالات قد تكون رسمية أو غير رسمية، ولكن كلما زادت هذه اللقاءات "كلما اتضح أن الأمر الأكثر أهمية وفعالية هو إيجاد أرضية مشتركة".

وأضاف السيناتور الروسي، بقوله: "لذلك، لن نبطئ وتيرة هذا النوع من الوساطة"، مضيفا: "هذا السؤال في مجال اهتمام فالنتينا إيفانوفنا ماتفينكو، رئيسة مجلس الفيدرالية، التي تمكنت خلال فترة قصيرة جدًا من السفر إلى الكوريتين، ما ساهم بأكبر قدر ممكن، على طول الخط البرلماني، بتقارب المواقف، مع كامل الإدراك، أن القرار الرئيسي يتم على مستوى رؤساء الدول بعد مشاورات عبر وزارات الخارجية".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك تواريخ تقريبية بالفعل لزيارة الوفد البرلماني لروسيا الاتحادية إلى بيونغ يانغ في عام 2020، قال أوماخانوف إنه "من الضروري تلقي دعوة والاتفاق على جدول أعمال، مختتما حديثه بالقول: "هذا هو العمل الذي نقوم به الآن".

وزارت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، في بداية سبتمبر/ أيلول، من العام الماضي، بيونغ يانغ، حيث التقت قيادة كوريا الشمالية.

يذكر أنه سبق وصرح نائب مجلس الدوما ورئيس مجموعة الصداقة لشؤون العلاقات مع كوريا الشمالية، كازبيك تايساييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن رئيس مجلس الدوما الروسي استلم دعوة لزيارة كوريا الشمالية، والآن يجري العمل على تنظيم مثل هذه الزيارة، ومن الممكن أن يتم تنفيذها في عام 2020 المقبل.