جونسون وستولتنبرغ يؤكدان استقرار ووحدة "الناتو"

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، خلال قمة "الناتو" في لندن، أن المهمة الأساسية للحلف، في الذكرى السنوية له، تكمن في "تعزيز الوحدة من أجل الأهداف المشتركة"، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات، لضمان السلم والأمن الدوليين.

واتفورد- سبوتنيك. وقال جونسون، متحدثا في افتتاح القمة: "هذا الاجتماع فرصة من أجل تعزيز الوحدة لتحقيق هدف مشترك، واتخاذ خطوات جديدة وضرورية، للسنوات السبعين المقبلة، من أجل السلم والأمن".

وأضاف جونسون: "نحن لا ندير ظهرنا أبداً لبحث الواقع الجديد"، مضيفا بأن الحرب ضد الإرهاب، أصبحت واحدة من خطوط عمل التحالف الرئيسية، وأن التحالف يضمن سلامة نحو مليار شخص.

وأكد جونسون أن أعضاء التحالف ملتزمون بهدفه الأساسي، المتمثل في الدفاع الجماعي.

بدوره أكد الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، على حرمة مبادئ الناتو، مشيرا إلى مبدأ "الواحد للجميع والجميع للواحد".

ووصف ستولتنبرغ "الناتو" بأنه "التحالف الأكثر نجاحا عبر التاريخ"، وذلك نظرا لقدراته على التغير مع العالم من حوله، بحسب وصفه.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات أعمال اليوم الثاني لقمة "الناتو" المنعقدة بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس الحلف، بحضور قادة الدول الأعضاء فيه.