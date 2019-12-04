المبعوث الأمريكي للسلام يصل إلى كابول لإحياء المحادثات

أعلن مسؤولون في الحكومة الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص، زلماي خليل زاد، وصل إلى كابول للقاء الرئيس أشرف غني وبحث سبل استئناف محادثات السلام بعد انهيار المفاوضات مع حركة "طالبان" في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وزار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون إعلان مسبق القوات الأمريكية في قاعدة باغرام الجوية بأفغانستان في عيد الشكر الأسبوع الماضي والتقى بالرئيس غني مما أثار آمالا في تحقيق تقدم نحو اتفاق السلام مع "طالبان".

وتقول الحكومة الأفغانية إنها مستعدة لإحياء المحادثات لكن بشرط منحها مقعدا على طاولة المفاوضات وموافقة "طالبان" على وقف إطلاق النار.

وقال مسؤول أفغاني كبير لوكالة "رويترز": "وافق الرئيسان الأمريكي والأفغاني على استئناف محادثات السلام لكن بمشاركة وتنسيق وثيقين مع الحكومة الأفغانية".

وأضاف قائلا: "شرطنا المسبق هو خفض العنف بما يؤدي إلى وقف إطلاق النار، وهو ما تريده الولايات المتحدة أيضا".

وانهارت المحادثات بين "طالبان" والولايات المتحدة في سبتمبر أيلول بعدما ألغى ترامب ما وصفه بأنه اجتماع مقرر في منتجع كامب ديفيد الرئاسي.