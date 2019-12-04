تركيا تعلن عدد المقاتلين الأجانب المرحلين إلى بلادهم منذ 11 نوفمبر

أعلنت وزارة الداخلية التركية، عن العدد الإجمالي الذي قامت بترحيله من المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم.

قال إسماعيل تشاتقلي، نائب وزير الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه تم ترحيل 59 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وأضاف تشاتقلي "تركيا ستعمل على ترحيل جميع الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، وأنه ليس لديها أي تردد في هذا الصدد".

وتابع المتحدث باسم الداخلية: "تم ترحيل 59 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب منذ 11 نوفمبر ولغاية اليوم، 26 منهم إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، و33 إلى بلدان أخرى".

وشدد المتحدث باسم وزارة الداخلية على أن "هناك 12 إرهابيا استكملت إجراءاتهم لترحيلهم قريبا".

وأشار تشاتقلي إلى تحييد 131 إرهابيًا خلال العمليات التي جرت الشهر المنصرم، بينهم شخصيات قيادية مدرجة على قائمة المطلوبين.

من جهة أخرى، كشف المسؤول التركي أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بطريقة طوعية بلغ 369 ألفا و690 شخصًا.

وقال إن عدد السوريين المسجلين في تركيا حاليًا هو 3 ملايين و691 ألفا و333 شخصا، لافتا إلى استمرار إجراءات الوزارة في مكافحة الهجرة غير النظامية.