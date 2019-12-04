"أوبك" تتأهب لزيادة تخفيضات إنتاج النفط

تتأهب "أوبك" لزيادة تخفيضات إنتاج النفط هذا الأسبوع ولكنها لا زالت تحتاج إلى الاتفاق مع حلفاء مثل روسيا على تفاصيل اتفاق يهدف لدعم أسعار النفط وتفادي تخمة في المعروض تلوح في الأفق العام المقبل.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، غدا الخميس في فيينا، ويعقبه اجتماع مع روسيا وغيرها ضمن مجموعة تعرف بـ"أوبك+" يوم الجمعة.

وتقلص "أوبك+" الإنتاج منذ عام 2017 للتصدي لفائض في الإمدادات ناجم عن ازدهار الإنتاج في الولايات المتحدة التي أضحت أكبر منتج للنفط في العالم وهي لا تشارك في التخفيضات.

وتهدد زيادة في الإنتاج من دول خارج "أوبك" مثل البرازيل والنرويج بتفاقم التخمة في المعروض في العام المقبل، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، أمس الثلاثاء، إن أعضاء رئيسيين في أوبك يدعمون خفض أكبر لأوبك+ عن المستوى الحالي البالغ 1.2 مليون برميل يوميا أو 1.2 بالمئة من الطلب العالمي.

وقال ثامر الغضبان للصحفيين في فيينا إنه يدرك أن السعوديين يميلون لذلك.

وينتهي العمل بالاتفاق الحالي في مارس/ آذار وقال مصدران في أوبك إنه سيُمدد إلي يونيو/ حزيران على الأقل. وقال وزير النفط العماني محمد الرمحي اليوم إن وفد بلاده سيوصي بتمديد التخفيضات حتى نهاية 2020.

وامتنع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن التعقيب على أمور متعلقة بالسياسات عند وصوله فيينا.