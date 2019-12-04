الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى احترام سيادة الدول الأعضاء فيه

دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى احترام سيادة الدول الأعضاء فيه وطالبها بتقديم مزيد من التوضيحات حول المذكرة الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أصدرت بيانا "شديد اللهجة"، ردا على توقيع حكومة الوفاق في طرابلس لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية.

وقالت القيادة العامة في بيانها: "تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية، دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات، بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية"، وذلك حسب موقع "الوسط" الليبي.